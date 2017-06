Van der Sar heeft 'gemengde gevoelens' na vertrek Bosz

,,Toen we Peter vorige zomer naar Ajax haalden was het niet de bedoeling dat na één jaar alweer een einde zou komen aan de samenwerking'', laat Van der Sar weten op de clubsite van Ajax.

,,We hebben, met name in de Europa League, een geweldig seizoen neergezet. Net als bij onze spelers trekt dat ook voor de trainer de aandacht van clubs uit de Europese topcompetities. Het ging ons te ver om hem aan zijn contract te houden en we zijn er met Dortmund goed uitgekomen. Het is nu aan ons om, voordat de voorbereiding begint, een goede opvolger te contracteren.''