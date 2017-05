Van der Sar: Droomfinales bestaan alleen als je ze wint

,,Een droomfinale, maar droomfinales zijn het alleen als je ze wint'', benadrukte Van der Sar (46) bij FOX Sports. ,,Niemand weet wie er tweede is geworden in 1996 of 2009 of 2011. Het gaat om winnen. Daar gaan we de komende weken hard aan werken. Dit is een mooie ontlading, maar we hebben zondag ook nog een wedstrijd. Vanaf vrijdag gaat de focus weer op Willem II uit.''



Van der Sar leefde op de Franse tribune volop mee. ,,Het was ongelooflijk spannend. We kwamen mooi op voorsprong, maar door slordigheden in ons spel was het vlak voor de rust ineens 2-1 voor Lyon en toen werd het lastig voor ons. Gelukkig konden wij toen even bijkomen met een hapje en een drankje.''



Van der Sar besefte dat de wedstrijd in de tweede helft opnieuw zou beginnen. ,,We moesten weer de beginfase goed doorkomen. Ik ben redelijk nuchter van mezelf, maar na 3-1 en bij de rode kaart voor Nick Viergever en een vrije trap op 17 meter van ons doel was het wel even tricky. Toen gierden bij mij ook de emoties in het rond, evenzeer bij onze gemiste kansen. Toen Donny van de Beek op de kruising schoot, kon ik wel door mijn stoel zakken. Het eindsignaal was heerlijk om te horen.''