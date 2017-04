Van der Gaag: Dit zijn de wedstrijden waarin je geschiedenis kan schrijven

Excelsior is in de ban van de derby met Sparta. Het uitvak van het Kasteel is morgen volledig gevuld met 650 Kralingse supporters. Een zeldzaamheid voor de kleinste club van Rotterdam.

Door Tim Niemantsverdriet

,,Voor de thuiswedstrijd met Sparta kregen we een brief van de supporters om ons te motiveren”, vertelt trainer Mitchell van der Gaag. ,,Dat er nu 650 supporters in het stadion zitten, dat is nu onze motivatie. Voor ons zijn dat er gewoon heel veel. Dit zijn de wedstrijden waarmee je geschiedenis kan schrijven, waar men hier nog over jaren over napraat. Dan worden er ook andere dingen gevraagd dan alleen puur voetbal. Het is ook een mentale kwestie. En daar baseer ik ook mede mijn keuzes op, wie er morgen in de basis staan.”

Keuzes die Van der Gaag ook vooral noodgedwongen moet maken. Een serie van vier wedstrijden zonder nederlaag werd dinsdag doorbroken in het thuisduel met FC Utrecht (1-3), niet in de laatste plaats door vroege blessures van Hicham Faik en Luigi Bruins. Twee van Excelsiors meest creatieve spelers. ,,Dat zijn dingen die helaas gebeuren”, zegt de trainer. ,,Vervelend. Het wordt anders zonder hen. Maar we hebben daar geen controle over. Wij moeten weer verder.”