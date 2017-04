Van Bronckhorst ziet niets in mentale hulp bij Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst heeft geen enkele behoefte aan mentale hulp voor zijn selectie. Dat de druk op de schouders van Feyenoord met de week toeneemt, is volgens de trainer van de koploper een feit. ,,Maar iemand van buitenaf invliegen? Nee, daar zie ik niets in. We zijn al vanaf de eerste dag van het seizoen bezig, ook op mentaal vlak. Dan werkt het niet zo dat je in de laatste weken opeens iets anders gaat doen.’’

Door Mikos Gouka

De stress die bijna voelbaar is in de Kuip heeft volgens Van Bronkchorst geen verlammende werking op zijn spelersgroep. ,,We zijn mentaal erg sterk, dat weet ik en dat zie ik’’, zegt de trainer. ,,Ja, ik blijf ook rustig. Ik maakte het zelf mee met Frank Rijkaard toen we met Barcelona de finale van de Champions League speelden. En met Bert van Marwijk voor de finale van het WK in 2010. Die trainers bleven rustig, deden geen gekke dingen en als spelers vonden we dat prettig.’’

Dat concurrent Ajax tegen Schalke 04 indruk maakte, vond Van Bronckhorst vooral ‘mooi voor het Nederlandse voetbal’. Maar er van wakker liggen dat de rivaal in de strijd om de landstitel in topvorm is, dat is niets voor Van Bronckhorst. De oefenmeester put zijn vertrouwen ook uit het feit dat topscorer Nicolai Jorgensen en international Terence Kongolo weer fit zijn. De aanvaller en de verdediger zullen vermoedelijk Dirk Kuyt en Miquel Nelom uit het basiselftal verdrijven.