Van Bronckhorst bijna in illuster rijtje

De 42-jarige oefenmeester won vorig seizoen met Feyenoord de KNVB-beker, waarbij FC Utrecht in de Kuip in de finale met 2-1 werd geklopt. Een prestatie met een gouden randje, want zijn ploeg schakelde liefst zes eredivisieclubs uit. Tot dat seizoen nooit eerder vertoond.

Als Feyenoord kampioen wordt, treedt Van Bronckhorst toe tot een illuster rijtje trainers. Sinds de oprichting van de club in 1908 slaagden er pas vier trainers in om zowel de landstitel als de KNVB-beker te winnen.

Willem van Hanegem was in 1994 de laatste die dit presteerde. In februari 2016 was uitgerekend Van Bronckhorst de eerste Feyenoord-trainer ooit die zeven nederlagen op een rij leed in de eredivisie.