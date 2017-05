Van Breukelen noemt Ten Cate onbeschoft: Heb hem niets toegezegd

Hans van Breukelen heeft Henk ten Cate niet toegezegd dat hij bondscoach van het Nederlands elftal zou worden. ,,Dat is misschien zijn perceptie, maar hoe kan ik nu iets toezeggen wat niet het geval is?'', vertelde de technisch directeur van de KNVB vandaag op een drukbezochte persconferentie.

Volgens Van Breukelen lagen er na het ontslag van Danny Blind verschillende scenario´s klaar. UIteindelijk bleven er twee opties over. ,,We wilden met Dick Advocaat en Ruud Gullit of Henk ten Cate en Fred Rutten aan de slag'', stelde Van Breukelen. ,,Rutten haakte af en daarna hebben we besloten voor Advocaat en Gullit te kiezen.''

Onbeschoft

Van Breukelen is achteraf blij dat Ten Cate niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is geworden. ,,Als ik een persoonlijk gesprek met iemand heb, vind ik dat dit tussen twee mensen moet blijven. Maar ik zag de gesprekken die ik heb gevoerd, een dag later ergens worden opgetekend'', zei Van Breukelen.

De technisch directeur vloog naar Abu Dhabi om te praten met Ten Cate en reisde daarna door naar Istanbul voor een gesprek met Advocaat. Ten Cate bracht kort daarna naar buiten dat hij de toezegging van Van Breukelen had dat hij de nieuwe bondscoach zou worden. Een verslaggever van Voetbal International was in Abu Dhabi en mocht meeluisteren bij de telefonische gesprekken met Van Breukelen.