Uitslag poll: Ajax verslaat vanavond Olympique

Wat gaat Ajax doen tegen Olympique Lyon? vroegen we onze bezoekers. Daarop koos tot nu toe 54 procent van de stemmers voor ‘winnen’. Bijna een derde van de stemmers, 29 procent denkt dat Ajax de wedstrijd in de Arena gaat verliezen. Dat zou betekenen dat de Amsterdammers slechte zaken doen voor de beslissende uitwedstrijd in Lyon van volgende week donderdag. Van de inmiddels ruim 8000 stemmen denkt 17 procent denkt dat Ajax en Olympique elkaar in evenwicht houden. Tot de aftrap om 18.45 uur kan hier nog worden gestemd.