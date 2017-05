Troupée weer fit voor return tegen Heerenveen

Utrecht won woensdag de eerste wedstrijd in Friesland met 3-1 en heeft daardoor de eindstrijd in zicht. Ten Hag: ,,Het gaat erom dat we alert zijn en blijven. We hebben een heel goede uitgangspositie. Die moeten we verzilveren.''

Bij sc Heerenveen is Jeremiah St. Juste mogelijk niet inzetbaar. De verdediger viel woensdag uit met een schouderblessure. Mocht St. Juste niet kunnen spelen, komt er vermoedelijk een plaats vrij voor Kik Pierie. De zestienjarige speler viel woensdag in. ,,Het is een zware opgave, we gaan voor die kleine kans die er is'', aldus trainer Jurgen Streppel. ,,Maar we moeten ook realistisch zijn, we zitten niet in onze beste fase.'' Heerenveen won in 2017 pas vier wedstrijden.