Topscorer Jong PSV trekt aandacht met kritische tweet over keuzes Cocu

Door Rik Elfrink

Daarbij vermeldde hij zelf veelzeggend drie puntjes. Snel daarna verwijderde hij de post weer. Gudmundsson wordt volgende maand twintig. Hij speelde voor de winterstop in de meeste wedstrijden als een krant in het beloftenteam in Eindhoven, maar scoorde na de winterstop aan de lopende band bij Jong PSV (14 goals in de laatste 13 duels) en was bij bijna alle grote kansen trefzeker.

Gudmundsson maakte al wel zijn debuut bij het nationale team van IJsland, dat op de FIFA-ranking fors hoger staat dan het Nederlands elftal. Voor hem en zijn management is het daarom moeilijk te bevatten dat hij bij PSV nog nooit een seconde in het eerste elftal heeft gespeeld.

Speeltuin

Gudmundsson had zondagmiddag tegen PEC Zwolle mogelijk op een debuut in PSV 1 gerekend, maar zover kwam het niet. Gevraagd naar commentaar hierover gaf trainer Phillip Cocu aan dat hij wisselde om te winnen en daaraan voegde hij onder meer toe dat PSV 1 geen speeltuin is.

Cocu mag Gudmundsson dan in wedstrijden negeren, bij trainingen is de IJslander inmiddels aangehaakt bij PSV 1. Deze week sprak Cocu op het trainingsveld na de sessie van vrijdag uitvoerig met de goalgetter van Jong PSV.

Gudmundsson had na het uitvallen van Luuk de Jong en Steven Bergwijn wellicht speeltijd verwacht, maar PSV kwam pas na 78 minuten op gelijke hoogte tegen PEC. Het wedstrijdverloop speelde hem bepaald niet in de kaart. ,,Ik had graag een of twee jeugdspelers meer de kans gegeven", zei Cocu. ,,Ik wisselde op deze manier omdat ik de wedstrijd wilde winnen."