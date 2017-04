Toornstra schiet met scherp, Room onpasseerbaar

Elke speelronde in de Eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In de midweekse speelweek noteerde Feyenoord, uitgerekend na de pijnlijke nederlaag in de Klassieker, de grootste zege van het seizoen.

Go Ahead Eagles werd onder aanvoering van uitblinker Jens Toornstra met liefst 8-0 verslagen. Hij kreeg van ons een acht. In Almelo vielen de Vitessenaren Eloy Room en Marvelous Nakamba in positieve zin op. Zij kregen hetzelfde rapportcijfer als Toornstra. Bekijk hieronder alle beoordelingen.

Excelsior – FC Utrecht 1-3

Excelsior: Hahn 6,5; Karami 6, Mattheij 5,5, De Wijs 5, Massop 6 (73. Kuipers -); Koolwijk 6,5, Faik - (16. Fortes 5), Fredy 6,5; Elbers 7, Van Duinen 7, Bruins 6 (Vermeulen 5,5).

FC Utrecht: Jensen 7,5, Troupée 6 (70. Van der Maarel -), Leeuwin 6, Janssen 6,5, Conboy 5; Brama 6,5, Klaiber 6 (82. Ludwig -), Ayoub 7, Labyad 6,5; Haller 7, Kerk 6,5 (65. Barazite -).

Arbiter: Manschot 5

Man van de wedstrijd: Hoewel Robbin Ruiter op de weg terug is, zal Erik ten Hag er geen moment aan twijfelen om de Deen David Jensen tot het eind van het seizoen onder de lat te laten staan. De goalie stond ook tegen Excelsior weer zelfverzekerd te keepen en behoedde zijn ploeg voor meer tegentreffers, dan slechts die ene van Mike van Duinen.

SC Heerenveen – Sparta Rotterdam 3-0

SC Heerenveen: Mulder 6; Marzo 6, Faes 6, Van Aken 6, Bijker 6; Thorsby 6, Kobayashi 5, Van Amersfoort 6 (64. Schaars -); Slagveer 5, Ghoochannejhad 6,5 (87. Veerman -), Larsson 5,5 (86. Ødegaard).

Sparta Rotterdam: Kortsmit 6; Dumfries 5, Mendes da Silva 6 (71. Goodwin -), Van Drongelen 6, Floranus 6; Saksela 6, Dougall 5,5, Dijkstra 6, Verhaar 5,5; Pusic 5,5 (71. Van Moorsel -), Alhaft 6 (80. Ache -).

Arbiter: Van de Graaf 6

Man van de wedstrijd: Hoogstaand was het in het Abe Lenstra Stadion niet, maar Reza Ghoochannejhad bewees wel weer dat hij een spits met een neusje voor de goal is. Zijn treffer, negen minuten voor tijd, betekende alweer de zeventiende van dit seizoen en daarmee houdt hij Feyenoorder Nicolai Jörgensen voorlopig in het vizier.

Volledig scherm © ANP Pro Shots Heracles Almelo – Vitesse 0-1

Heracles Almelo: Castro 6; Breukers 5,5, Pröpper 5,5, Hoogma 6, Gosens 5,5; Bruns 5,5, Pelupessy 5,5 (68. Darri -), Niemeijer 6,5 (80. Thomas -); Kuwas 7, Armenteros 6, Peterson 5,5 (85. Navratil -).

Vitesse: Room 8; Diks 5, Kashia 6,5, Miazga 7, Büttner 5 (68. Leerdam -); Nakamba 8, Nathan 6, Baker 6 (85. Kruiswijk -); Rashica 6 (90. Ali -), Van Wolfswinkel 6, Foor 6.

Arbiter: Bax 5

Man van de wedstrijd: Marvelous Nakamba bleek op de kunstgrasmat van Heracles Almelo een niet te passeren station. De Zimbabwaan veroverde al tackelend liefst zeven ballen, waardoor de Arnhemmers voor de zesde keer dit seizoen een clean sheet konden laten noteren.

FC Groningen – NEC Nijmegen 2-0

FC Groningen: Padt 7; Hiariej 6, Reijnen 6, Memisevic 6,5, Davidson 6,5; Drost 6, Jenssen 6,5, Bacuna 7, Tibbling 6 (77. Idrissi -); Mahi 7, Linssen 6,5 (90+4 Hrustic -).

NEC Nijmegen: Delle 6,5; Bikel 5,5 (79. Larsson -), Dumic 6, Sturing 5, Burnet 5; Rayhi 5,5, Von Haacke 5,5 (72. Ofosu -), Breinburg 5,5, Fomitschow 5 (58. Grot 6); Kadioglu 6, Awoniyi 4.

Arbiter: Van Boekel 7

Man van de wedstrijd: Dat je Mimoun Mahi maar beter niet al te veel ruimte kunt geven, weten ze nu ook bij NEC. De aanvaller schoot gisteren alweer zijn elfde van het seizoen tegen de touwen en had daarmee een groot aandeel in de eerste Groningse zege sinds 14 januari van dit jaar.

Ajax – AZ Alkmaar 4-1

Ajax: Onana 6; Tete 6, Sánchez 7,5, Viergever 6, Sinkgraven 6; Schöne 6, Klaassen 6 (46. Van de Beek 6), Ziyech 6,5 (74. Nouri -); Kluivert 7 (79. Neres -), Traoré 6,5, Younes 5.

AZ Alkmaar: Krul 6,5; Johansson 6, Luckassen 6, Van Eijden 5,5, Haps 6; Van Overeem 6 (79. Van Overeem -), Seuntjens 6, Wuytens 5; Jahanbakhsh 6, Weghorst 6,5, Dos Santos 5,5.

Arbiter: Higler 6

Man van de wedstrijd: Wie langs het Zuid-Amerikaanse blok beton Davinson Sánchez wil glippen, moet van goeden huize komen. Maar naast een defensief sterke partij tegen AZ, bewees de Colombiaan ook in de vijandelijke zestienmeter weer zijn waarde. Zijn rake omhaal gaf Ajax het wel erg welkome zetje in de rug, met een 4-1 zege als gevolg.

Feyenoord – Go Ahead Eagles 8-0

Feyenoord: Jones 6,5; Nieuwkoop 6,5 (68. Hamer -), Botteghin 7, Van der Heijden 7, Nelom 7; Toornstra 8, El Ahmadi 7,5, Kuyt 7; Berghuis 7 (75. Vejinovic -), Kramer 7, Elia 7 (60. Hansson 6).

Go Ahead Eagles: Zwarthoed 4,5; Groenbast 4, Fischer 5, Schenk 5, Ritzmaier 4; Chirivella 4, Crowley 4 (46. Suk 5), Duits 4; Antonia 4, Hendriks 4 (46. Locigno 5), Manu 6 (82. De Kogel -).

Arbiter: Kamphuis 6,5

Man van de wedstrijd: Zet hem achter de spitsen, op rechtsbuiten of als controleur op het middenveld: Jens Toornstra zakt nooit door de ondergrens. Met treffer elf, twaalf en dertien van het seizoen is de Feyenoorder bezig aan zijn meest productieve jaargang in de Eredivisie. Tegen Go Ahead Eagles maakte hij zijn eerste hattrick op de Nederlandse velden.

Willem II – ADO Den Haag 1-2

Willem II: Lamprou 6; Van Anholt 5,5, Lachman 4,5, Peters 6, Joppen 6 (29. Tshimanga 5, 74. Lieftink -); Haye 6,5, Ojo 7, Kali 6,5, Croux 6,5; Falkenburg 6, Oulare 7 (67. Sol -).

ADO Den Haag: Zwinkels 5,5; Ebuehi 6, Meissner 6,5, Kanon 6, Meijers 6,5; Malone 6, El Khayati 7 (87. Beugelsdijk -), Bakker 6,5; Becker 6, Havenaar 7 (80. Fernandez -), Duplan 7 (74. Wolters -).

Arbiter: Mulder 6,5

Man van de wedstrijd: Dat ADO Den Haag met Nasser El Khayati geen eendagsvlieg in huis heeft gehaald wordt met de weken duidelijker. Net als tegen Go Ahead Eagles en Roda JC was de oud-speler van Queens Park Rangers trefzeker, waardoor de Rotterdammer na slechts 285 speelminuten in de eredivisie inmiddels al op drie doelpunten staat.

Volledig scherm © ANP Pro Shots Roda JC – PEC Zwolle 2-1

Roda JC: Van Leer 6,5; Milec 5,5, Kum 5,5 (74. Werker -), Ananou 6,5, Van Peppen 6,5; El Makrini 5,5, Van Hyfte 6,5, Ajagun 6,5; Van Velzen 6 (72. Badibanga -), Raykov 5,5 (46. Rosheuvel 6), Schahin 6.

PEC Zwolle: Van der Hart 5,5; Van Polen 5, Marcellis 6, Bouy 5,5, Warmerdam 5,5; Holla 5,5, Saymak 5 (68. Ehizibue -), Menig 5 (83. Achahbar -); Thomas 5 (83. Nijland -), Mokhtar 6, Brock-Madsen 5.

Arbiter: Janssen 6

Man van de wedstrijd: Waar zijn verdedigende kompaan Christian Kum een lastige avond beleefde, daar hield Frederic Ananou zich prima staande tegen PEC Zwolle. De Duitse mannetjesputter werkte liefst acht ballen weg uit de defensie en voorkwam na ruim een half uur spelen knap de 0-1 van PEC Zwolle door een bal uit de doelmond weg te glijden.

FC Twente – PSV 2-2

FC Twente: Marsman 5,5; Ter Avest 6,5, Andersen 6,5, Hooiveld 6, Van der Lely 6; Mokotjo 6, Jensen 7,5 (82. Bunjaki -), Klich 6,5; Celina 6, Ünal 7,5, Trajkovski 5,5 (74. Assaidi -).

PSV: Zoet 7, Arias 6 Isimat 6, Moreno 6, Willems 6, Pröpper 6,5, (76. Hendrix -) Guardado 5,5, Siem de Jong 6,5, Van Ginkel 6, Luuk de Jong 6 (87. Schwaab -), Locadia 7 (74. Bergwijn -).

Arbiter: Gözübüyük 6,5

Man van de wedstrijd: Bij Manchester City zullen ze de verrichtingen van Enes Ünal nauwlettend in de gaten houden. De nog altijd pas negentienjarige Turkse spits maakte tegen PSV alweer zijn vijftiende van het seizoen. Met vijf treffers in de laatste zes duels is hij al weken van grote waarde voor de Tukkers.