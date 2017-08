Toornsta: Willem II zal zich ingraven, dat weten we

Voor Toornstra telde vooral de wedstrijd tegen Willem II. De Rotterdammers willen voor de interlandperiode de volle buit hebben. ,,We hebben tactisch getraind richting Willem II. Die ploeg zal vast een defensieve tactiek hanteren zoals we toch al merken dat ploegen heel erg graag van de landskampioen willen winnen. Willem II zal zich ingraven, dat weten we. Daar moet we daar een antwoord op vinden. We realiseren ons wel dat ons spel nog niet is zoals wij willen. We kunnen nog te weinig onze wil opleggen aan de tegenstanders.’’

Daar is keeper Brad Jones het wel mee eens. De Australiër noemt Feyenoord echt een ‘team in opbouw’. ,,We zijn belangrijke spelers kwijtgeraakt, maar we hebben prima spelers teruggehaald. Sam Larsson, van die jongen dacht ik al eerder in de zomer ‘waarom hebben we daar geen interesse in?’. Nu is hij er toch. Ik snap dat het publiek denkt aan grote namen als die van Robin van Persie, maar de clubleiding hier is duidelijk gaan bouwen aan een team. De start met twee overwinningen is prima.’’