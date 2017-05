Tienduizenden supporters kijken in Stockholm reikhalzend uit naar finale

Dat geldt ook voor Jeffrey (36) en zijn vader Peter (57). Ze staan midden in de fanzone van Ajax, na een flinke rit met de auto. Als verblijf hebben ze een blokhut op een camping dicht bij Stockholm gehuurd. De avond is bijzonder voor hen allebei. In 1992 waren ze er ook bij, toen Ajax in het Olympisch Stadion in Amsterdam de UEFA Cup won tegen Torino. Jeffrey laat meteen een foto zien hoe hij toen als 11-jarig mannetje op de tribune stond. Zijn vader maakte de foto. Nu zijn ze er weer bij, samen.



,,Zoiets is zó mooi om weer met zijn tweeën mee te maken'', vertelt vader Peter. ,,Er was voor ons geen twijfel over mogelijk dat we zouden gaan.'' Ze hebben flink wat moeite moeten doen om kaarten te bemachtigen, en wisten ze uiteindelijk alleen voor een flinke prijs via de 'niet-reguliere markt' te krijgen. ,,Dat doe ik liever niet zo, maar het ligt echt aan het slechte systeem. Er zit dan gewoon niks anders op.'' Met het thuisfront is even wat minder contact. ,,Mijn vrouw gaat wel kijken, maar die loopt altijd weg als het even té spannend wordt.''