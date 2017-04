Ten Hag ziet 'volwassen, maar naïef' FC Utrecht

Ten Hag toonde na afloop tegenover FOX Sports zijn gemengde gevoelens over de zege. ,,Het is een heel groot compliment dat we hier hebben gewonnen. Ploegen als Heerenveen en Ajax zijn hier gestruikeld. Dat wij op zo'n volwassen manier winnen, is fantastisch. Maar als ik toch een groot punt van kritiek mag hebben, is dat de achterstand. We wisten dat Excelsior altijd de goals maakt in het eerste halfuur. Dat ons dat dan ook overkomt, is naïef.''

Voor Haller was het een feestelijke avond. Zijn 1-1 vanaf de stip betekende zijn 41ste goal in Utrechtse dienst, waardoor hij nu de buitenlander is met de meeste doelpunten namens de Domstedelingen. ,,Of het nu een penalty is of niet, een goal is een goal. Dat ik daarmee een record heb gepakt, betekent veel voor me. Het houdt in dat ik mijn werk voor de club goed doe.''