Ten Hag tegen Russen: Witte sneakers brengen geluk

Een dergelijke voorspelling, die hij normaliter achterwege laat, is exemplarisch voor de wijze waarop de Utrecht-trainer wil dat zijn ploeg zich presenteert in Rusland. ,,Onze ploeg is onbevangen. Er zitten 60.000 fans, maar op het veld is het elf tegen elf.’’

FC Utrecht trainde vanavond in het oude Petrovski Stadion in Sint-Petersburg. Omdat de veldkwaliteit in het Sint-Petersburg Stadium – dat voor het eerst echt uitverkocht gaat zijn – te wensen overlaat. Ten Hag maakte er geen punt van dat zijn ploeg niet op de grasmat kon trainen waar het vanavond moet pogen de 1-0 thuiszege over de streep te trekken. ,,Het is zoals het is. We willen graag trainen, dit stadion is ons aangeboden. Het maakt me niet zoveel uit. Met omstandigheden moet je dealen als we een ronde verder willen.’’