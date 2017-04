Ten Cate wil geen bondscoach Nederlands elftal worden

,,De baan is mij maandagavond toegezegd. Maar uiteindelijk heb ik besloten dat niet te doen'', vertelt hij aan De Telegraaf. ,,Als je zo'n verantwoordelijke baan aanneemt, voor mij de meest eervolle in het Nederlandse voetbal, is het essentieel dat de hele organisatie daar achter staat, anders wordt het geen succes."

,,Ik geloof heilig dat Oranje voldoende kwaliteit heeft zich te kwalificeren voor het WK in Rusland'', stelt Ten Cate. ,,Verder heb ik alleen maar waardering voor alle echte voetbalexperts die mijn kandidatuur steunden en voor Hans van Breukelen die voor mij zijn nek heeft uitgestoken. Ik wens hem veel succes in zijn zoektocht naar een nieuwe bondscoach en hoop dat het Oranje heel erg goed gaat.''

Opvolgen

Van Breukelen, technisch directeur van de KNVB, sprak zaterdag in Abu Dhabi uitvoerig met de huidige trainer van Al-Jazira over de functie van bondscoach van Oranje. De oud-doelman reisde vervolgens verder naar Istanbul waar hij met Dick Advocaat, op dit moment trainer van Fenerbahçe, om de tafel zat.

Van Breukelen liet gisteren weten dat hij eind deze week kan vertellen wie de vorige maand ontslagen Danny Blind bij het Nederlands elftal gaat opvolgen.

Advocaat

Na het afhaken van Ten Cate lijkt de weg vrij voor een terugkeer van Advocaat bij Oranje. Hij was al twee keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal (1992-1994, 2002-2004). De 69-jarige Hagenaar keerde vorig jaar kortstondig terug als assistent van Blind bij de nationale ploeg. Advocaat liet Oranje echter al snel weer in de steek toen hij hoofdtrainer van Fenerbahçe kon worden. Dat werd hem door Blind en een aantal internationals niet in dank afgenomen.