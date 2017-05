Ten Cate reageert: Herken me niet in uitleg Van Breukelen

De ex-doelman gaf in Zeist tekst en uitleg over de manier waarop hij te werk was gegaan in zijn zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Hij koos voor Dick Advocaat. Ten Cate was de andere kandidaat, maar viel uiteindelijk af.

,,Laat ik maar dezelfde woorden gebruiken als de KNVB: ik herken me niet in de uitleg van Hans van Breukelen'', betoogde Ten Cate. ,,Ik ben geen onbeschoft persoon, ik ben met normen en waarden opgevoed. Ik herken mezelf wel in het feit dat ik gedwongen was om me op een bepaald moment onbeschoft te moeten gedragen om mijn eigen integriteit te beschermen.''

Ten Cate bracht na een bezoek van Van Breukelen eind vorige maand aan Abu Dhabi, waar hij trainer is van Al-Jazira, naar buiten dat hij de toezegging had gekregen dat hij de nieuwe bondscoach zou worden. Toen bleek dat de KNVB meer bedenktijd nodig had en Advocaat nadrukkelijk in beeld kwam, besloot Ten Cate zich terug te trekken.

,,Van Breukelen deelde aan mij mede dat hij alles zou gaan ontkennen. Dat was het moment dat ik besefte dat het uiteindelijk mijn woord tegen het zijne zou worden.'' Ten Cate liet een verslaggever van VI meeluisteren met het telefonische gesprek met Van Breukelen waarin hij zich afmeldde. ,,Hij wist daardoor dat ik geen leugenaar was.''