Teleurstelling over resultaat Zweden overheerst bij Wijnaldum

Zweden staat niet alleen drie punten voor op Oranje, maar beschikt nu ook over een aanzienlijk beter doelsaldo (+11 tegenover +5). Volgende maand ontvangen de Scandinaviërs eerst hekkensluiter Luxemburg voordat ze naar Amsterdam komen voor het waarschijnlijk beslissende gevecht met Oranje om de tweede plaats.



,,We hebben nog een kans om naar het WK te gaan, daar moeten we ons aan vasthouden'', zei Wijnaldum. ,,We weten dat we de volgende wedstrijd tegen Wit-Rusland ook moeten winnen, het liefste met veel doelpunten. Dan komt het rekenen daarna wel voor het duel met Zweden.''