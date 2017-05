Technisch manager Jelle Goes weg bij KNVB

Goes trad in november 2013 voor de tweede keer in dienst van de KNVB, als opvolger van Mohammed Allach die naar Vitesse vertrok. Hij was afkomstig van de Russische club Anzji, waar hij als hoofd jeugdopleiding werkzaam was. Goes ondertekende destijds een contract voor vijf jaar in Zeist. Hij was eerder ook onder meer bondscoach van Estland en hoofd jeugdopleiding bij PSV en CSKA Moskou. Goes kreeg bij de bond de verantwoordelijkheid over alle voetbaltechnische zaken in zowel de top- als breedtesport.



Met de komst van Hans van Breukelen vorig jaar zomer als technisch directeur moest Goes een stapje terugdoen in de KNVB-organisatie. Hij houdt het nu voor gezien. ,,Ik ben heel positief over het jeugdtalent dat we voortbrengen'', liet Goes weten. ,,Als we de lat maar hoog blijven leggen. Ik heb het volste vertrouwen in de structuur van het Nederlandse voetbal. De samenwerking tussen amateur- en betaald voetbal zal ook in de toekomst onze kracht blijken en het Nederlands voetbal weer terugbrengen naar de top, daar waar het hoort.''