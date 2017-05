Stevens terug bij Roda JC: Ik doe het om de club te helpen

Huub Stevens (63) werd zojuist gepresenteerd als nieuw gezicht van de technische staf van Roda JC, dat zich opmaakt voor de cruciale finale in de play-offs tegen MVV. ,,We doen het samen, we zijn een team. Er is geen hiërarchie in wie dan ook”, aldus de ervaren oefenmeester.

Door Dennis van Bergen

Stevens is de opvolger van Yannis Anastasiou. De Griek werd dinsdagmorgen aan de kant gezet door de Limburgse club. Volgens de directie ontbrak ‘de klik met de selectie’, die zich zondagmiddag via Helmond Sport ternauwernood verzekerde van de finale van de play-offs. ,,Er moest wat gebeuren om goed beslagen ten ijs te komen in de finale”, aldus directeur Wim Collard. ,,Het ging de laatste tijd niet van een leien dakje. Dan is Huub natuurlijk de ideale man om ons door de finale te loodsen.”

Streekrivaal

Donderdag is streekrivaal MVV daarin de tegenstander in Maastricht. Zondag heeft in het Parkstad Limburg Stadion de return plaats. De winnaar van de tweestrijd speelt volgend seizoen in de eredivisie. Stevens: ,,Ik probeer mijn ervaring over te brengen op de groep. Maar het is niet een kwestie dat ik Roda JC door de finale loods. Het is een kwestie dat we dat samen gaan doen. Daarin ben ik slechts adviserend. Ik doe het om de club te helpen.”

Vanwege alle commotie die de komst van Stevens en het vertrek van Anastasiou opleverde, heeft Roda JC besloten om alle trainingen tot zondag achter besloten deuren af te werken. Behalve de Griekse coach, trok technisch adviseur Sef Vergoossen de deur ook voorgoed in het slot van het Limburgse onderkomen. Hij verklaarde zich solidair met Anastasiou.

Functie vervallen

Vergoossen werd in oktober vorig jaar door Roda aangesteld als adviseur technische zaken. Hij had een adviserende functie richting de technische staf en de technisch directeur. ,,Nu Yannis niet meer voor de groep staat, is mijn functie ook komen te vervallen. Vanmorgen heb ik nog met de technische staf en Huub Stevens om tafel gezeten en een aantal zaken doorgesproken. Huub trekt zijn eigen plan en ik ga daar niet doorheen fietsen. Ik blijf zeker nog bij Roda betrokken, maar ben er niet meer vier, vijf keer in de week. Als Roda mij nodig heeft dan kunnen ze een beroep op me doen."

Dat Anastasiou op non-actief werd gezet, had Vergoossen volgens eigen zeggen niet zien aankomen. ,,De laatste maanden is nooit gesproken over het functioneren van de trainer. Nu de nood hoog is en er weinig vertrouwen was, heeft de directie zijn verantwoordelijkheid genomen. Ik ben daarbij niet betrokken geweest."