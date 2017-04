Sterk FC Utrecht erkent meerdere in 'kampioensploeg' Feyenoord

FC Utrecht gaf alles in de Kuip, maar het was net niet genoeg om Feyenoord pootje te lichten in de kampioensrace.

Door Ard Schouten

Nacer Barazite vond dat de Rotterdammers speelden als een kampioensploeg. ,,Wij deden het ook prima, maar we speelden niet uitzonderlijk. En dat is wel nodig om hier een resultaat te pakken. Je merkte aan alles hoe gretig dit Feyenoord was. Ze zaten er bovenop. Aan alles bleek hoe graag zij wilden winnen. Ze waren constant dreigend.''

Toch voelden de Utrechters zich absoluut niet kansloos, zei captain Willem Janssen. ,,Net als in voorgaande duels tegen topploegen werd dit duel op details beslist. Dat is de verdienste van Feyenoord, ze staat niet voor niks bovenaan. Tegelijkertijd moeten wij daar nog een stap in maken, omdat dit wel de zesde keer dit seizoen is dat ik dit verhaal sta te vertellen.''

Met een beetje meer mazzel had het voor FC Utrecht anders kunnen verlopen, vond Janssen. ,,Maak je de 1-0 - bijvoorbeeld bij Nacer Barazite en die bal op de paal van Gyrano Kerk - dan had ik het nog moeten zien. De stress had dan toegeslagen, de ruimtes waren groter geworden. Het was balen dat Feyenoord zo vlak na rust kon scoren. We stonden niet goed. Hoe langer je op 0-0 blijft, hoe meer aanspraak je maakt op een resultaat.''

Bulten

Over momenten gesproken: Utrecht-uitblinker Sofyan Amrabat was vlak voor de openingstreffer slachtoffer van een flinke overtreding van Jens Toornstra. Arbiter Dennis Higler spaarde de ex-Utrechter, die al een gele kaart op zak had. ,,Geen moment voor een tweede gele kaart, zei de scheidsrechter,’’ zei Amrabat. ,,Maar hij was vól op mijn enkel.''