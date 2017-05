Stegeman realistisch: Wedstrijden tegen topclubs winnen wij niet vaak

Kuyt voor Vilhena, al bevestigt Van Bronckhorst nog niks

14:32 Giovanni van Bronckhorst lijkt geen verrassingen in petto te hebben voor de allesbeslissende wedstrijd voor de koploper in de eredivisie. Middenvelder Tonny Vilhena is geschorst en de kans is groot dat Dirk Kuyt hem zal vervangen tegen Heracles. ,,Maar ik geef mijn basiself nooit prijs op de persconferentie en bovendien trainen we zaterdag nog’’, zegt Van Bronckhorst.