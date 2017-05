Statistieken en vermoedelijke opstellingen van speelronde 33

De eredivisie is toe aan de voorlaatste speelronde van het seizoen 2016/2017. De belangen bij Excelsior - Feyenoord zijn inmiddels wel duidelijk, maar wat moeten we op de andere velden in de gaten houden? We nemen de leukste feitjes door met behulp van statistiekenbureau Gracenote.

Ajax - Go Ahead Eagles

- Ajax speelde in de eredivisie 30 thuiswedstrijden tegen Go Ahead Eagles en won ze allemaal. Het doelsaldo? 114 goals voor, 26 goals tegen. Tegen geen enkele andere ploeg in de eredivisie waar Ajax minimaal zes thuiswedstrijden tegen speelde, verspeelde het geen enkel punt.



- Go Ahead Eagles won wel zeven keer van Ajax in de eredivisie, maar dat was telkens in Deventer. De laatste keer is ook alweer een tijdje geleden: op 25 februari 1978. De ongeslagen reeks van Ajax tegen de Eagles inmiddels 31 duels.



- Ajax is al 14 thuiswedstrijden (13 keer winst, 1 keer gelijk) in de competitie op rij ongeslagen. Dit is voor de Amsterdammers de langste reeks sinds november 2012 tot oktober 2013, toen Ajax onder Frank de Boer 17 thuisduels op rij ongeslagen bleef.



- Kasper Dolberg is dit seizoen topscorer van Ajax in competitieverband met 14 goals. Dolberg maakte 13 van zijn 14 doelpunten in de ArenA. De andere treffer maakte hij tijdens de Klassieker in de Kuip. Dolberg scoorde in de laatste vijf thuiswedstrijden. De laatste Ajacied die een langere reeks neerzette, was Klaas-Jan Huntelaar met een serie van zes trefzekere thuiswedstrijden op rij van februari tot april 2008.



- Alleen een wonder kan Go Ahead nog in de eredivisie houden. Het gat met nummers 16 en 17 (Sparta en NEC) is vijf punten met nog twee duels te gaan. Go Ahead speelt op de slotdag van de eredivisie nog thuis tegen Sparta, maar bij puntverlies in Amsterdam is degradatie al een feit. Go Ahead hield dit seizoen als enige ploeg in de eredivisie in uitduels nog geen enkele keer de nul.

Kasper Dolberg.

FC Groningen - PSV

- FC Groningen is de enige ploeg in de eredivisie waartegen PSV dit seizoen nog niet tegen scoorde. De heenwedstrijd in Eindhoven op 28 augustus bleef 0-0. De laatste teams die PSV ooit van scoren afhielden in beide ontmoetingen (thuis en uit) in een seizoen waren FC Twente en Ajax in 2010/2011.



- Als PSV een nederlaag voorkomt is het de enige ploeg met één uitnederlaag of minder dit Eredivisie-seizoen. Voorlopig verloor de ploeg van Phillip Cocu dit seizoen alleen het uitduel bij Feyenoord op 26 februari (2-1). Alleen PSV (8 keer), Ajax (7 keer), Feyenoord (2 keer), FC Twente (1 keer) en AZ (1 keer) maakten ooit een eredivisieseizoen vol met één uitnederlaag of minder.



- Gastón Pereiro is dit seizoen topscorer van PSV met tien goals. Daarvan maakte hij er zes in uitwedstrijden, meer dan elke andere speler van PSV. Het enige seizoen waarin de clubtopscorer van PSV slechts tien doelpunten maakte was in 1993/1994, toen Nii Lamptey en Arthur Numan met tien goals clubtopscorer werden.

Volledig scherm Vermoedelijke opstellingen Groningen-PSV. © AD

Volledig scherm Nii Lamptey (r) namens PSV in actie tegen FC Groningen in 1993. © Kees Martens

FC Utrecht - Vitesse

- Wat FC Utrecht in de laatste twee wedstrijden ook doet, de ploeg van trainer Erik ten Hag blijft dit seizoen vierde. Alleen in het seizoen 1980/1981 deed FC Utrecht het ooit beter met een derde plek. In het seizoen 1990/1991 werden de Domstedelingen ook vierde in de eredivisie.

- FC Utrecht bleef ongeslagen in de laatste zes ontmoetingen met Vitesse, sinds de 3-1 nederlaag in Arnhem op 9 november 2013. Tegen geen enkele andere huidige club in de eredivisie heeft Utrecht momenteel een langere ongeslagen reeks.



- Vitesse-bekerheld Ricky van Wolfswinkel keert tegen zijn oude club FC Utrecht terug van een schorsing, die hem afhield van de thuiswedstrijden tegen Feyenoord. Van Wolfswinkel maakte dit seizoen al negen keer de openingsgoal, samen met Davy Klaassen het meeste van alle spelers.

Volledig scherm Vermoedelijke opstellingen FC Utrecht-Vitesse. © AD

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel keert zondag terug in de Galgenwaard. © PICS UNITED

Heracles Almelo - ADO Den Haag

- Heracles Almelo is in de laatste zeven wedstrijden tegen ADO Den Haag ongeslagen. Na vijf overwinningen op rij eindigden de laatste twee wedstrijden gelijk in 1-1.



- Samuel Armenteros is dit seizoen topscorer van Heracles Almelo met 18 goals. De laatste Zweed met meer doelpunten in een eredivisieseizoen was John Guidetti in 2011/2012 namens Feyenoord (20 doelpunten).



- Justin Hoogma kan de eerste speler jonger dan 19 jaar worden die 33 wedstrijden in een eredivisieseizoen speelt. Hoogma is de enige speler van Heracles die dit seizoen nog geen minuut miste. Daarnaast is hij samen met Dario Dumic (NEC) en Eric Botteghin (Feyenoord) de enige veldspeler die dit seizoen alle mogelijke minuten speelde.



- ADO Den Haag was de best presterende ploeg in de Eredivisie in april. Alleen PSV (17 punten) haalde in de laatste zeven speelrondes meer punten dan ADO Den Haag (16).

Volledig scherm Vermoedelijke opstellingen Heracles-ADO Den Haag. © AD

Volledig scherm Justin Hoogma. © Lenneke Lingmont

NEC - AZ

- Sinds de overwinning van 5 maart tegen Heracles, heeft NEC zeven wedstrijden op rij verloren. Bovendien scoorde het in al deze wedstrijden niet vaker dan één keer. De reeks van zeven is de langste reeks voor de ploeg uit Nijmegen sinds een serie van acht in 2013. Het clubrecord staat op negen verliespartijen op een rij.



- AZ heeft dit seizoen veel moeite met standaardsituaties. De nummer vijf van de eredivisie kreeg dit seizoen liefst twintig goals tegen uit dode spelmomenten. Dit is samen met hekkensluiter Go Ahead het meeste van alle eredivisieteams.

- Dat NEC bezig is aan belabberd seizoen is ook te zien aan de topscorer. Jay-Roy Grot is de clubtopscorer met 5 goals. Nooit scoorde de clubtopscorer van NEC in een eredivisie-seizoen minder dan 6 doelpunten. In 2008/2009 waren dat Lasse Schöne en Youssef El-Akchaoui en in 1968/1969 werden Peter Ressel en Lambert Verdonk gezamelijk clubtopscorer met slechts 6 goals.

Jay-Roy Grot (r) moet nog één doelpunt scoren om geen negatief record neer te zetten.

PEC Zwolle - sc Heerenveen

- De wedstrijd tegen zijn oude club Heerenveen wordt voor Ron Jans zijn laatste thuiswedstrijd als coach van PEC Zwolle. Van de 67 thuiswedstrijden onder zijn leiding won PEC Zwolle er 30, speelde het er 18 gelijk en verloor het er 19.



- Heerenveen verloor zijn laatste acht uitwedstrijden in de eredivisie, een negatief clubrecord. Het laatste team in de eredivisie dat negen keer op een rij uit verloor was het kersverse gepromoveerde VVV-Venlo, tussen januari 2011 en februari 2012 (18 keer op een rij, een eredivisie-record).

- Daarnaast spelen beide ploegen nog ergens voor. PEC kan zich verzekeren van een langer verblijf in de eredivisie met een overwinning óf een gelijkspel, maar dan mogen Sparta én NEC niet winnen óf een nederlaag, maar dan moeten Sparta én NEC verliezen. Heerenveen is met een achtste plek bijna zeker van de play-offs, maar heeft nog wel een zege nodig. Bij een gelijkspel is het afhankelijk van de resultaten op de andere velden.

Volledig scherm Vermoedelijke opstellingen PEC Zwolle-Heerenveen. © AD

Volledig scherm Ron Jans gaat op voor zijn laatste thuiswedstrijd met PEC Zwolle. © ANP Pro Shots

Roda JC - Willem II

- Een wedstrijd met nog belangen voor beide partijen. Roda JC staat op dit moment op een 'veilige' 15de plek, maar Sparta en NEC staan 2 punten achter op de Limburgers. Willem II kan met twee overwinningen nog de negende plek behalen en dus play-offs voor Europees voetbal.

- De bezoekers uit Tilburg zijn een favoriete tegenstander voor Roda. De geel-zwarten hebben in uit- en thuiswedstrijden een positieve balans tegen Willem II. Dat heeft de ploeg verder alleen tegen Excelsior. Alles lijkt erop dat de Kerkradenaren deze reeks kunnen doorzetten. Roda won 4 van de laatste 5 thuisduels en kan voor het eerst sinds april-augustus 2013 meer dan 2 thuiswedstrijden op een rij winnen. Dat terwijl Willem 4 van zijn laatste 5 Eredivisie-wedstrijden, inclusief de laatste 3 uitduels verloor.

- Of het een leuke wedstrijd wordt, is afwachten, want Roda (8) en Willem II (10) zijn de ploegen in het rechterrijtje die het vaakst de nul hielden. Maar Roda wist juist de laatste negen wedstrijd níet de nul te houden. Daarnaast zijn beide teams de minst scorende van de eredivisie; Roda JC scoorde er 25, Willem II 28.

Beeld uit Roda JC - Willem II vorig seizoen.

Sparta Rotterdam - FC Twente

- De laatste overwinning van Sparta op Het Kasteel tegen FC Twente was op 30 december 2006. Het werd die middag 3-0 door doelpunten van Sjaak Polak (penalty), Rachid Bouaouzan en Ivan Cvetkov.



- In de eredivisie verloor Sparta de laatste vijf keer van FC Twente (uit en thuis), de langst lopende reeks tegen een specifieke tegenstander voor de club uit Spangen. Buiten clubs uit de traditionele top 3 verloor Sparta alleen vaker op een rij van AZ (7) tussen 2001 en 2007.



- Sparta pakte in de laatste vijf speelrondes geen enkel punt. De laatste keer dat de Rotterdammers een nederlaag voorkwamen, was op 18 maart thuis tegen Heracles Almelo (3-1 winst). In de twee seizoenen dat Sparta degradeerde uit de eredivisie (2001/2002 en 2009/2010) boekten de Rotterdammers in de laatste zeven speelrondes geen enkele overwinning.



- Van de 45 doelpunten dit seizoen van FC Twente werden er 24 gemaakt door tieners. Feyenoord (26) was in 2010/2011 de laatste ploeg die vaker via tieners scoorde in een Eredivisie-seizoen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstellingen Sparta-FC Twente. © AD