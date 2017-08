Speelronde 3: Negatieve clubrecords in de maak, FC Utrecht wil weer clean-sheet

VVV Venlo is terug op het hoogste niveau en ontvangt dit weekend Ajax. Ondanks dat Ajax niet in al te beste doen is, bieden de statistieken weinig hoop in Venlo. VVV pakte in de laatste zeventien eredivisieduels met Ajax slechts twee punten en kwam zelfs in de laatste acht ontmoetingen niet tot scoren.

Winst op Ajax zou sowieso al een feestje waard zijn, maar het zou bovendien voor het eerst in de historie zijn dat ze de eerste drie duels in de eredivisie winnen. Na ADO Den Haag (1957/1958) en FC Twente (1984/1985) zou VVV de derde promovendus zijn die dat kunstje flikt. Het grootste feestvarken in dat Venlose volksfeest moet dan Vito van Crooij worden. Hij kan de eerste speler in de clubgeschiedenis van VVV worden die trefzeker is in de eerste drie eredivisiewedstrijden voor de Venlonaren.

Ajax zal er alles aan doen om dat te voorkomen. Bij verlies mogen de Amsterdammers namelijk de slechte seizoensstart sinds 1964/1965 noteren.