Speciale wedstrijd op De Toekomst ter ere van Dick van Dijk

Op sportcomplex De Toekomst van Ajax wordt zaterdag een speciale wedstrijd gespeeld. Een team van Lucky Ajax zal aantreden tegen een ploeg van Nice. Het duel is een eerbetoon aan oud-voetballer Dick van Dijk, die twintig jaar geleden in zijn woonplaats Nice overleed.

Lucky Ajax treedt aan met onder anderen Edwin van der Sar, John Heitinga, Richard Witschge, Dennis Bergkamp, John Bosman, John van 't Schip, Simon Tahamata en Sjaak Swart. Met de kleurrijke oud-scheidsrechters Frans Derks en Bep Thomas is de leiding in vertrouwde handen.

Swart was in alle 21 Europese wedstrijden van Van Dijk met Ajax van de partij. 'Mister Ajax' kende Van Dijk al voordat hij naar Amsterdam kwam. ,,Van Twente. Een heel fijne jongen. Je kon met hem lachen. Hij kon ook nog goed voetballen. Toen hij naar Nice ging, ben ik daar nog geweest. Hij was een echte vriend'', liet Swart vandaag op de website van Ajax weten.

Voordat Van Dijk in 1969 naar Ajax kwam, speelde hij bij SVV en FC Twente. Bij de Tukkers was hij in 1969, samen met Ove Kindvall van Feyenoord, topscorer in de eredivisie. Beiden maakten dertig goals. Bij Ajax kwam hij tot 57 treffers in 84 competitieduels.

Van Dijk won met Ajax in 1971 de Europa Cup 1. In de finale tegen Panathinaikos op Wembley (2-0) scoorde Van Dijk al in de vijfde minuut met een fraaie kopbal.