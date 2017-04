Sparta treurt: Het had in de eerste helft moeten gebeuren

Sparta heeft het zichzelf niet makkelijker gemaakt in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie. De Rotterdammers gingen vanavond met 3-0 onderuit bij SC Heerenveen. Dit na een eerste helft waarin de Rotterdammers nog de betere ploeg waren.

Door Dennis van Bergen

,,Het had in de eerste helft moeten gebeuren voor ons'', concludeerde middenvelder Mart Dijkstra na afloop. ,,Na rust was het van onze kant erg pover.''

Opvallend: vijf nieuwe spelers stonden er aan de aftrap ten opzichte van de laatste, met 2-0 verloren ontmoeting met PSV. De meest in het oog springende: Ilias Alhaft. Dagvers product uit de Sparta-opleiding, topscorer van het beloftenteam en, zo bewees hij in de eerste 45 minuten in het frisse noorden, iemand die met zijn snelheid een dreiging kan zijn vanuit de counter.

Maar toch: is vijf nieuwe spelers opstellen niet wat teveel van het goede? ,,Achteraf is dat altijd makkelijk oordelen'', vindt Dijkstra. ,,Als we voor rust de goals hadden gemaakt had niemand het daar nu over gehad.''

Geloof

Martin Pusic en Sherel Floranus waren dicht bij de openingstreffer voor rust. In de tweede helft kwam Sparta vervolgens niet meer onder de Friese druk vandaan. Achtereenvolgens Pelle van Amersfoort (lobje uit lastige hoek), Joost van Aken (kopbal na vrije trap Sam Larsson) en Reza Ghoochannejhad (liep de bal binnen na een halve redding van Sparta-keeper Roy Kortsmit) brachten de eindstand na rust op 3-0.