Sjoerds eredivisie: Sam Larsson is een heel flegmatieke voetballer

In aanloop naar speelronde drie van de eredivisie laat Sjoerd Mossou zijn licht schijnen over wat er speelt rondom het Nederlands voetbal. De pijnlijke Europese uitschakeling van Ajax, de overgang van Sam Larsson naar Feyenoord en Sjaak Swart zingt 'Hand in hand'.