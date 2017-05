Sinkgraven nog niet fit voor thuiswedstrijd tegen Go Ahead

Sinkgraven herstelt al drie weken van een knieblessure. De kans bestaat dat de uitwedstrijd van volgende week donderdag tegen Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League ook nog te vroeg voor hem komt. Trainer Bosz kan dan wel weer een beroep doen op Nick Viergever en Joël Veltman. Zij waren gisteren geschorst voor het eerste duel van Ajax met Olympique Lyon (4-1).

Bosz wilde nog niet vertellen of hij zondag tegen Go Ahead Eagles veel spelers gaat sparen voor de return met Lyon. ,,Ik heb daar natuurlijk al wel over nagedacht, maar die dingen vertel ik eerst altijd aan mijn spelers.''