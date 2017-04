Seys en Bunjaki vertrekken bij FC Twente

Twente nam de nu twintigjarige Seys in juli op huurbasis over van Club Brugge en had een optie tot koop op de Belgische vleugelaanvaller. Seys wist echter niet te overtuigen.



De negentienjarige Bunjaki, ook een aanvaller, kwam eind januari transfervrij over van Eintracht Frankfurt. De international van Kosovo maakte op de leiding van Twente ook niet genoeg indruk.