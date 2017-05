Seizoen van Groninger Jenssen eindigt in ziekenhuis

AZ laat Groningen kansloos en gaat naar finale play-offs

22:51 AZ heeft zich op eigen veld in de return tegen FC Groningen niet laten verrassen. De Alkmaarse ploeg bereikte soepel de finale van de play-offs om Europees voetbal. Het tweede duel eindigde opnieuw in een zege van 4-1, nadat AZ woensdag ook al met deze cijfers in Groningen had gewonnen.