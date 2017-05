Schmidt verlengt contract bij Heerenveen tot 2019

Schmidt komt uit de jeugdopleiding van Heerenveen. Hij werd in het seizoen 2013-2014 door de Friese club uitgeleend aan Go Ahead Eagles. Hij keerde daarna terug naar Heerenveen.



,,Doke is één van de vele voorbeelden uit onze sterke jeugdopleiding en we zijn daarom ook blij dat hij de komende twee seizoenen deel uitmaakt van onze selectie. Hij is dit seizoen goed teruggekomen na langdurig blessureleed en heeft zijn waarde bewezen voor het team'', aldus technisch manager Gerry Hamstra.