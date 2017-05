Salden nieuwe trainer van FC Volendam

Salden is de opvolger van Robert Molenaar, die naar eigen zeggen toe was aan een nieuwe uitdaging. De 48-jarige coach zou in eerste instantie aan het einde van het seizoen vertrekken, maar de clubleiding besloot vorige week om Berry Smit en Johan Steur in de laatste fase van de competitie voor de groep te zetten.



Stanley van Kesteren is de komende drie seizoenen hoofd jeugdopleiding van FC Volendam worden. Daarnaast blijft hij trainer van de 019.