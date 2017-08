Roda met tien man langs Helmond Sport

Met minimale inspanning en zelfs ruim een half uur met een man minder, heeft Roda JC vanavond Helmond Sport verslagen. In de eerste wedstrijd van de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie wonnen de Limburgers in Brabant met 1-0. Dani Schahin scoorde in de 52ste minuut, vijf minuten later kreeg Adil Auassar rood.

Uit een van de eerste aanvallen waar een idee achter leek te zitten, kwam Roda JC kort na de hervatting op voorsprong. De Duitser Schahin maakte het doelpunt, nadat de bal na een schot van Mikhail Rosheuvel terug was gekomen van de paal. Aan de basis van de treffer stond Abdul Ajagun, die met een handig tikje Rosheuvel de ruimte in stuurde.



Tot dan waren de Limburgers besluiteloos geweest en oogde het spel onsamenhangend. Ook de inspiratie leek in het Lavans Stadion voor 3500 toeschouwers ver te zoeken. Soms had het er zelfs de schijn van dat Roda bij de nummer dertien uit de Jupiler League wel genoegen wilde nemen met een gelijkspel, om het karwei thuis af te maken.



Helmond Sport toonde meer overtuiging. Jason Bourdouxhe schoot na ruim een kwartier goed in, maar zag Benjamin van Leer bijzonder fraai redden. De Limburgse doelman greep vervolgens ook in bij twee schoten van Furghill Zeldenrust.



Kort na de openingstreffer moest Roda met tien man verder, na de rode kaart voor Auassar wegens grof spel. Helmond Sport ging nog op jacht naar de gelijkmaker, maar ondanks kansen voor Zeldenrust en Jordy Thomassen was dat tevergeefs. De return is zondag in Kerkrade.