Roda blijft na zege op tien man MVV in de eredivisie

Door Wilma Loop



Aanvoerder Nick Kuipers kreeg na raadpleging van de videoscheidsrechter direct rood na een domme overtreding op Mitchel Paulissen.



Roda heeft een zeer moeilijk jaar achter de rug, niet alleen financieel, maar ook sportief. Op aandringen van de inmiddels vertrokken trainer Anastasiou werden in de winterstop versterkingen gehaald, maar die bleken bij lange na niet te voldoen waardoor Roda op het tandvlees de nacompetitie in moest.



En dat terwijl de ploeg op de slotdag van de competitie nog alles in eigen hand had. Omdat Roda verloor van Vitesse en naaste concurrenten Sparta en NEC wel wonnen, sloten de Limburgers als 17de de competitie af. In de tweede ronde van de play-offs werd met moeite Helmond Sport bedwongen waarna het Limburgs onderonsje op tegen MVV op het affiche kwam. De eerste wedstijd afgelopen donderdag eindigde in een 0-0 gelijkspel, waardoor het aankwam op de tweede wedstrijd waarin MVV ook nog alle kansen had, maar niet kon verzilveren in een kolkend Parkstad Limburg Stadion.



Daarnaast waren er ook nog de perikelen met de Zwitsers-Russische zakenman Aleksei Korotajev die de club wilde overnemen. Dat gaat voorlopig zeker niet door omdat Korotajev in Dubai in de cel zit en al zijn tegoeden zijn bevroren.



Een jaar langer in de eredivisie is dan wel gewaarborgd, maar onduidelijk is hoe het financieel en ook sportief verder moet in Kerkrade met een aanzienlijk kleinere begroting dan gehoopt.