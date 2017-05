Rinus Israel: Rillingen, 200.000 mensen, zó overweldigend

,,Je kunt het je amper voorstellen, maar voor ons was het écht onwerkelijk wat we meemaakten. 7 mei 1970; ik weet het nog als de dag van gisteren. Natuurlijk wisten we dat onze 2-1 overwinning op Celtic het een en ander had losgemaakt. Maar San Siro was in die tijd, ver voor de geboorte van internet en mobiele telefoons, zo ongeveer nog de andere kant van de wereld. We hadden geen idee wat we bij terugkomst uit Italië zouden aantreffen. Al helemaal omdat het tot dat jaar geen traditie was om bij een prijs gehuldigd te worden op de Coolsingel.