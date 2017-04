Reuser: Ik hoop op Feyenoord, maar ik denk dat Ajax kampioen wordt

Wat houdt jou zelf nog zoal bezig?

,,Ik ben assistent-bondscoach van het Nederlands elftal onder 16 jaar, en daarnaast ben ik hoofdcoach van ADO Den Haag in diezelfde leeftijdscategorie.’’



Oke, leuk. Ik kom maar gelijk ter zake. Wie denk je dat er kampioen wordt?

,,Laat ik vooropstellen dat ik het knap vond dat Feyenoord zo overtuigend kon winnen van Go Ahead gisteren. Dat was natuurlijk wel de uitgelezen tegenstander om tegen te winnen, maar de manier waarop had ik niet verwacht. Naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen weekend had ik gedacht dat PSV of Ajax het nog ging worden. PSV zal na gisteravond wel definitief afgehaakt zijn, dus ik ga nu dan toch voor Ajax.''



Ajax staat drie punten achter, en daar komt het mindere doelsaldo nog eens bij. Hoezo denk jij dan toch dat het Ajax wordt?

,,Zij hebben een mentale boost gekregen naar aanleiding van de overwinning tegen Feyenoord. Maar het is ook de manier van voetballen. Over de breedte vind ik dat bij Ajax net wat meer kwaliteit zit dan bij Feyenoord. Als het bij Feyenoord niet loopt, dan loopt het ook gewoon echt niet. Laat ik het zo zeggen: ik hoop Feyenoord, maar ik denk dat Ajax het wordt.''



En wie degradeert er? Jouw huidige club ADO staat momenteel net boven de streep.

,,Ik verwacht dat Go Ahead direct degradeert en dat Roda en Excelsior nacompetitie gaan spelen. Ik denk dat ADO zich, gezien de wedstrijden die nog gaan komen, maar ook de flow waarin ze zitten, direct veilig speelt. En als dat niet direct lukt, dan gebeurt het wel via de nacompetitie.''