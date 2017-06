Rep over terugkeer Huntelaar: 'Ik vind het waardeloos'

Klaas-Jan Huntelaar keert terug op het oude nest . De 33-jarige spits tekende een contract voor één jaar bij Ajax. Een aanwinst? Of wordt het een flop? We vroegen het voormalig Ajacieden en oud-ploeggenoten van 'The Hunter'.

Oud Ajax-spits Ruud Geels

,,Dit lijkt me een heel goede zaak voor Ajax. Ik ben zelf ook op leeftijd teruggekeerd naar Nederland. Dat was toen naar PSV. Iedereen dacht: dat wordt niks met die Geels. Maar ik scoorde veel doelpunten. Klaas-Jan kan dat ook. Dat is een jager. Als spits zou hij er meer kunnen maken dan Traoré. En die gaat weg dus dat is dan mooi. Hij zit Dolberg niet in de weg joh. Tegenwoordig spelen clubs zoveel wedstrijden.''

Volledig scherm Ruud Geels (r) met Piet Schrijvers (l). © anp

Oud-ploeggenoot Tomás Galásek

,,Klaas wil kampioen worden hè. Dat lukte hem in onze tijd niet. Ik vergelijk zijn terugkeer met die van Dirk Kuyt. Klaas is heel betrokken bij de teams waar hij in speelt. Hij heeft een geweldig karakter. Aan de andere kant is de terugkeer van Heitinga niet geworden wat men ervan had verwacht.''

Volledig scherm Vreugde bij de Ajax-spelers (VLNR) Klaas Jan Huntelaar (die de bevrijdende 2-1 scoorde), Thomas Galasek en Nourdin Boukhari met de KNVB-beker in 2006. © ANP

Oud Ajax-spits John Rep

,,Ik vind het waardeloos. Is het wel voor één jaar? Oké. Nou misschien als supersub voor Dolberg dan of zo. Maar daar lijkt het me gewoon niet zo'n type voor. Ik ben sowieso niet zo gecharmeerd van dat soort spitsen.''