PSV houdt Nilis minimaal een jaar langer aan boord

Stegeman realistisch: Wedstrijden tegen topclubs winnen wij niet vaak

14:43 Mocht Heracles een resultaat halen in Rotterdam, dan houdt het Feyenoord waarschijnlijk van de titel. Maar trainer John Stegeman blijft realistisch, want zo makkelijk is de wedstrijd in de Kuip niet, waar Feyenoord dit seizoen nog ongeslagen is.