Programma eredivisie uitgelekt op site KNVB

De eerste topper staat gepland op zondag 17 september. De landskampioen uit Rotterdam moet dan op bezoek bij PSV in Eindhoven. De eerste klassieker wordt gespeeld in Rotterdam op 22 oktober. Ajax ontvangt op 10 december PSV in de Arena. De drie topontmoetingen volgen allen na een doordeweeks Europees programma.

Week later

De competitie begint een week later dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. ,,Dit was een wens van clubs en supporters en hier hebben we gehoor aan kunnen geven'', zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB. In het programma is rekening gehouden met het WK 2018 in Rusland, waarvoor clubs op 21 mei hun spelers moeten afstaan. Daarom zijn er drie midweekse competitierondes in december, februari en april.