Poll: Wint Oranje morgen van Frankrijk?

Advocaat blijft schimmig over strijdplan tegen Frankrijk

16:44 Dick Advocaat en Arjen Robben wilden vanmiddag bij een persconferentie nog niet veel kwijt over het strijdplan voor morgenavond, als het cruciale WK-kwalificatieduel met Frankrijk op het programma staat. Volgens de bondscoach is Robin van Persie fit genoeg om te spelen, maar of hij daadwerkelijk wordt opgesteld houdt de oefenmeester in het midden.