Poll: wie wint de play-offs?

Groningen mogelijk zonder Mahi

20:37 Trainer Ernest Faber van FC Groningen kan woensdag in de thuiswedstrijd tegen AZ in de play-offs om Europees voetbal mogelijk niet beschikken over Mimoun Mahi. De clubtopscorer, die vandaag werd opgenomen in de voorlopige selectie van Marokko, heeft last van een kuitblessure.