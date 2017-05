Poll: Wie is de beste Feyenoorder van het seizoen?

Iedere speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. Na 32 speelronden staan er liefst zeven Feyenoorders in de top 20 van eredivisiespelers met het beste gemiddelde. De koploper is daarmee veruit het best vertegenwoordigd van alle clubs.



Karim El Ahmadi scoort gemiddeld over alle door hem gespeelde wedstrijden bijna een 7 en steekt daarmee met kop en schouders boven de concurrentie uit. Is hij ook volgens onze lezers de sterspeler van dit Feyenoord? Of wordt het toch iemand anders? Breng je stem uit!