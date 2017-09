Poll: Oranje gaat het WK 'gewoon' nog halen

Robben passeert Cruijff en Lenstra op top­schut­ters­lijst Oranje

19:58 Arjen Robben is vandaag twee grootheden uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis gepasseerd op de topschutterslijst aller tijden van het Nederlands elftal. De 33-jarige aanvaller van Bayern München tekende in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (3-1) voor zijn 34ste doelpunt in Oranje.