Pastoor gaat vaker tennissen met eredivisionist Sparta

,,We hebben het hele seizoen best wel stabiel gevoetbald, maar het goede spel hebben we te weinig gekoppeld aan goede resultaten. Dat kwam mede door een gebrek aan kwaliteit, aan ervaring en aan scorend vermogen. Daar gaan we dus in het nieuwe seizoen vol op inzetten.''

Pastoor verklapte in de Adelaarshorst het 'geheim' achter de twee overwinningen, na vijf nederlagen op rij. ,,We zijn voor het duel met FC Twente gaan tennissen bij een fanatieke supporter en tevens sponsor van de club. Dat doen we jaarlijks een keer bij hem. De wedstrijd erna winnen jullie altijd, zei hij en inderdaad, toen versloegen we FC Twente vorig weekeinde. Voor de laatste wedstrijd tegen Go Ahead hebben we daarom de krachttraining maar ingeruild voor een nieuw tennisuitje bij hem en zie, nu hebben we weer gewonnen. Dat tennis houden we er volgend seizoen dus maar in.''