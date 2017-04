Paniek en verwarring na instructies speaker Grolsch Veste

Door Fardau Wagenaar

Daar kwam niets van terecht. Na het duel ging het buiten De Grolsch Veste helemaal mis bij het home van Vak P. Er werden waarschuwingsschoten gelost. Fietsen vlogen door de lucht, de sfeer was grimmig. Supporters van FC Twente daagde de ME uit door fietsen naar de politiepaarden te gooien, daarop voerde de ME enkele charges uit.



Speaker Jan Bruins kreeg halverwege de tweede helft de opdracht te melden dat er een politieactie in Vak P was en dat het home gesloten zou zijn. Een paar minuten later meldde de speaker in opdracht dat iedereen het stadion rustig moest verlaten. Hij deelde mee dat de wedstrijd gewoon door zou gaan. Niemand snapte het, directeur Jan van Halst niet, de hoofdsponsor Alfons Wispels niet.



,,Ik werd tijdens het duel geïnformeerd’’, zei Van Halst. ,,Ik ben helemaal verrast, dit gebeurt niet elke week.’’ Later zei hij: ,,Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion, maar als de politie het noodzakelijk acht, mogen ze ingrijpen. Wij horen vrijdag wel wat de reden is geweest.’’