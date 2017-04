Oranjevrouwen stuiten ook in WK-kwalificatie op Noorwegen

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman stuit dus opnieuw op Noorwegen, waarmee ze ook al in de kwalificatiegroep zaten voor het WK in 2015 in Canada. Toen werd Nederland tweede in de groep achter de Noorse voetbalsters en plaatste het zich via de play-offs tegen Italië voor de eindronde in Canada. Daar werd Oranje in de achtste finales uitgeschakeld door de latere finalist Japan.