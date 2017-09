Oranje wint wel, maar WK raakt verder uit zicht na zege Zweden

POLLDe Bulgaren werden in de Arena met 3-1 geklopt. Maar toch was er geen enkele reden voor een polonaise in Amsterdam. Oranje zal ook op doelsaldo de Zweden nog moeten naderen, die plek twee in de poule na hun ruime winstpartij tegen Wit-Rusland nog altijd stevig in handen hebben. En zo kon het dus dat Oranje een kwalificatie-interland won, maar het blije gevoel achterwege bleef.

Zweden liep twee goals uit en met een thuiswedstrijd tegen Luxemburg voor de deur kan dat verschil bijna alleen nog maar oplopen. Halverwege het duel stond de 1-0 voorsprong van Oranje tegen de Bulgaren al in schril contrast met de prestatie van de Zweden, die in Borisov tegen Wit-Rusland voor de pauze al op een 0-3 voorsprong stonden.

En dat terwijl Oranje de strijd met de Bulgaren aanvankelijk grondig aanpakten. Een vloeiende combinatie tussen Vincent Janssen en Daley Blind stelde Davy Pröpper in staat om voor 1-0 te zorgen. Maar de overrompelingstactiek kreeg geen navolging, sterker nog de Bulgaren kopten via Georgi Kostadinov tegen de paal naast Jasper Cillessen.



Het duurde tot halverwege de tweede helft tot Oranje het duel besliste. Een snelle aanval bracht Danny Blind weer vrij aan de linkerkant, zijn voorzet werd binnengetikt door Arjen Robben. Maar wat had sein had moeten worden om de jacht op het doelsaldo van de Zweden had moeten zijn, werkte weer averechts. Kostadinov kopte raak: 2-1.



Forse cijfers

In de slotfase kopte Pröpper een voorzet van Promes binnen (3-1), maar in Borisov sloegen de Zweden weer toe (0-4). Advocaat weet dus dat zijn Oranje in oktober niet alleen van Wit-Rusland moet winnen, maar ook nog eens met forse cijfers. Lukt dat niet, dan resteert alleen de thuiswedstrijd tegen de Zweden nog om het gat in doelcijfers te dichten en de kans dat die ploeg in Amsterdam tegen een enorme nederlaag aanlopen lijkt niet al te groot.

Nog twee minuten blessuretijd. Oranje gaat winnen, maar met de uitslag van Zweden is het WK verder weg dan ooit.

Davy Pröpper wordt vervangen door Marco van Ginkel

Nederland staat nu op een ruime voorsprong. Maar Zweden heeft in Wit-Rusland ook weer gescoord en staat met 0-4 voor. Wederom geen goed nieuws.

Weer een kans voor Vincent Janssen. Maar de spits speelt echt heel ongelukkig. Wellicht nog tijd voor Bas Dost?

Gele kaart Ivelin Popov

GOAL! 3-1 Oranje! Doelpunt Davy Pröpper. De linkerkant, het lijkt een wapen deze wedstrijd. Drie goals en drie keer de linkerkant. Pröpper kan een voorzet van Promes inkoppen. Dit is goed voor het doelsaldo.

Gele kaart Ivaylo Chochev

Gele kaart Georgi Milanov

Arjen Robben met zijn befaamde actie binnendoor. Zijn schot belandt op de vuisten van Iliev, de keeper van de Bulgaren. Er zit in elk geval weer leven in de wedstrijd.

GOAL! 2-1 Bulgarije! Doelpunt Georgi Kostadinov. De Bulgaar staat helemaal vrij en de bal rolt zo achter Jasper Cillessen in het doel. Het is nog de vraag op Kostadinov de bal raakt. Anders ging de vrije trap van Ivanov er direct in. Nederland moet aan de bak.

GOAL! 2-0 Oranje! Doelpunt Arjen Robben. Weer zo'n flitsende aanval over de linkerkant via Daley Blind en Promes. Robben duikt op voor de keeper en vergroot de voorsprong.

Het is nog heel zuinigjes wat het Nederlands elftal laat zien. Maar er lijkt vanaf de linkerkant wel weer wat meer schwung in het elftal te komen.

Stanislav Manolev wordt vervangen door Andrey Galabinov. Bulgarije is na zestig minuten al door de wissels heen.

Gele kaart Stanislav Manolev

Volledig scherm © AFP Gele kaart Tonny Vilhena. Een druistige tackle van de Feyenoorder. Terecht 'geel'.

Hoe de eerste helft eindigde, zo begint ook de tweede helft. Nederland wil wel, maar kan simpelweg niet. En dat levert onbegrip op. Bij spelers onderling, maar ook op de tribune.

Een feitje van statistiekenbank Opta: Het Nederlands team had dertien balcontacten in het strafschopgebied van Bulgarije. Zeven meer dan de gehele wedstrijd tegen Frankrijk.

Tweede helft begonnen. Nadat een draadje van het net is gerepareerd, kon de Griekse arbiter fluiten voor de tweede helft.

Atanas Zehirov wordt vervangen door Georgi Milanov

Einde eerste helft. 'We' staan 1-0 voor, maar kwamen bij de kopbal op de paal ook goed weg. Daarna zakte het tempo en daarmee ook het spel enorm in. Hier en daar werd er zelfs al gefloten op de tribune. Over een kwartier gaan we weer verder.

Het is gezapig bij vlagen. En ook het publiek is uiterst stil. Af en toe een liedje, af en toe wat gefluit. Maar de supporters verwachten meer.

Zweden blijft maar scoren tegen een onthutsend zwak Wit-Rusland. 0-3 in Borisov. Voormalig eredivisiespeler Marcus Berg scoort.

Gele kaart Georgi Terziev. Vincent Janssen wordt van achteren hard aangepakt.

Het tempo is iets ingezakt. Maar Advocaat lijkt met Davy Pröpper een goede zet te hebben gedaan. De doelpuntenmaker is overal op het middenveld en zit er vaak goed tussen.

Nogmaals slecht nieuws uit Borisov, waar Zweden op een 0-2 voorsprong is gekomen. Christoffer Nyman is de doelpuntenmaker. Slecht nieuws ook met betrekking tot het doelsaldo.

Alexander Tsvetkov wordt vervangen door Simeon Slavchev. Een vroege wissel bij de Bulgaren.

Maar voorlopig kunnen we in de Arena alleen nog maar 'JUICHEN', zoals Louis van Gaal het ooit eens zo mooi zei.

Slecht nieuws vanuit Borisov. Zweden is daar op 0-1 gekomen via Emil Forsberg. Bekijk hier de liveblog van de wedstrijd tussen Wit-Rusland en Zweden.

Oei! Oranje, Oranje. Kostadinov kan vrij inkoppen nadat Tete onder de bal doorgaat. Maar hij kopt op de paal achter de verslagen Jasper Cillessen.

Daar was bijna de 2-0. De voorzet van Janssen wordt net geblokt door een Bulgaarse verdediger voordat (weer) Pröpper in kan glijden. De rebound van Promes wordt daarna ook geblokt.

Het is een beetje chauvinistisch, maar daar was Pröpper bijna weer. Vanaf de rand strafschopgebied maait hij alleen langs de bal. Kans verkeken.

GOAL! 1-0 Oranje! Doelpunt Davy Pröpper. De dynamische middenvelder scoort de vroege goal. Een aanval via Janssen en Blind eindigt in de vijfmeter bij de Brighton-speler. Schitterende goal.

Daar is de eerste kans voor Oranje. Maar Robben krijgt de bal niet bij Pröpper. De vedette trapt in de grond. Daar was Oranje even te zien.

Een afwachtend begin voor het Nederlands elftal. Dat even aftast hoe Bulgarije speelt.

Aftrap eerste helft! Bulgarije heeft afgetrapt.

De volksliederen klinken in de Arena. Het Nederlands elftal is er bijna klaar voor!

AD-verslaggever Annemart van Rhee ging naar de Arena en peilde de stemming bij de Oranjefans. Zij houden vast aan de laatste strohalm die Nederland vanavond kan pakken. Lees hier het hele verhaal.

Op de poll op deze website kon de lezer stemmen of die nog gelooft dat Oranje het WK haalt. Ruim 20.000 mensen stemden. 98 procent daarvan denkt zegt 'nee' en denkt dat Nederland volgend jaar niet aanwezig is in Rusland. Stem hier op de poll.

Volledig scherm © ANP Pro Shots De meeste verrassende wijziging in de basis is het ontbreken van Wesley Sneijder. Advocaat wilde daar niet te lang op ingaan. ,,Wesley was niet in beste vorm afgelopen donderdag. Dan ga je iets anders proberen. Davy Pröpper heeft laatste dagen meer gespeeld. Hij heeft veel loopvermogen, veel aan de bal. Maar ik heb geen spijt van het opstellen van Sneijder. Maar ik wil ook niet terugkijken, het gaat om vanavond."

Bondscoach Dick Advocaat zegt voor de camera's van de NOS dat hij vertrouwen in zijn team heeft. ,,Met een goede instelling kan je veel doen. Ik verwacht een dynamisch elftal dat tot het gaatje gaat. Ze moeten het nu doen. Er is geen tijd om verstoppertje te spelen."

Arjen Robben zei het na afloop: Drie keer winnen en we zijn er. Maar zo simpel is het echt niet. AD zette een paar scenario's op een rij. Feit is wel dat Oranje 'gewoon' moet winnen vanavond om een kans op het WK te behouden.

Of het volk nog vertrouwen heeft in het Nederlands elftal? Ja hoor. Zo laat AD-verslaggever in de Arena Sjoerd Mossou op Twitter weten.

De politie heeft de bus van Oranje veilig afgezet bij de Arena. De wegpolitie hoopt dat ze voetballen als een stelletje vrouwen, doelend uiteraard op het succes dat de Oranjeleeuwinnen hadden.

De opstelling van het Nederlands elftal is bekend. Dick Advocaat heeft op de rechtsbackpositie een plekje ingeruimd voor Kenny Tete. Op het middenveld zijn er twee wijzigingen. Tonny Vilhena vervangt zoals verwacht Kevin Strootman en Wesley Sneijder geeft zijn plek af aan Davy Pröpper. Bij Bulgarije is de bekendste man oud-PSV'er Stanislas Manolev.



Oranje: Cillessen; Tete, De Vrij, Hoedt, Blind; Vilhena, Wijnaldum, Pröpper; Robben, Janssen, Promes.

Bulgarije: Iliev; S. Popov, V. Bozjikov, Terzjev, Zanev; Zegirov, Tsjotsjev, Kostadinov, Tsvetkov; Manolev, I. Popov

Op de schouders van Arjen Robben rust een enorme druk. De aanvaller moet het doen voor Oranje. Hij heeft het veld al geïnspecteerd.

Zien we gespannen koppies of zijn de spelers van het Nederlands elftal er helemaal klaar voor? Het team is zo'n anderhalf uur voor de wedstrijd in elk geval aangekomen bij de Amsterdam Arena.

Statistieken; de een houdt er van, de ander walgt er van en vindt dat stats er zijn om te breken. Feit is wel dat Nederland een negatieve balans heeft tegen de Bulgaren. Wil je vanavond je vrienden imponeren met kennis over de wedstrijd? Lees dan hier twaalf wetenswaardige feiten over het duel met Bulgarije.

Volledig scherm © ANP Praktisch elke inwoner van Nederland voelt zich bondscoach. De een ziet liever die in de spits, de ander vindt dat die ene keeper er geen snars van kan. Wat moet Dick Advocaat vanavond nou doen? De vaste Oranjevolger van het AD Maarten Wijffels kwam met een to-do-lijstje voor de bondscoach. Lees dat artikel hier!

Het Nederlands elftal staat op de vierde plaats in Groep A. Wat is de rest van het programma en de stand in die groep? Bekijk het hier!