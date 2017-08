Oranje werkt met complete selectie toe naar duel met Frankrijk

Onder hen ook nieuwkomer Timothy Fosu-Mensah, die maandag alsnog was opgeroepen door Advocaat omdat Kenny Tete last had van zijn knie.



De rechtsback van Olympique Lyon ontbrak vandaag tijdens de besloten training in Amsterdam, vertelde Advocaat op de persconferentie. ,,Kenny traint vandaag voor het eerst weer mee, dat betekent dat hij zich goed voelt. Maar hij heeft de laatste dagen niet meegedaan, dus ik weet niet of het verstandig is om hem te laten spelen'', zei Advocaat.



De bondscoach zag Tete vandaag al eerder van het veld stappen, in gezelschap van Robin van Persie. De 34-jarige spits is na bijna twee jaar afwezigheid terug bij het Nederlands elftal. Van Persie wilde maandag bij aankomst in Noordwijk niets zeggen over de vermeende schouderblessure waar hij volgens Turkse media last van heeft. ,,Laten we daar uit landsbelang maar over zwijgen'', aldus de spits van Fenerbahçe, bij wie vervolgens maandag op de training niets was te merken van een fysiek probleem. Ook Advocaat hult zich in stilzwijgen over een mogelijke blessure bij de topschutter aller tijden van Oranje.