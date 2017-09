Oranje met Pröpper voor Sneijder

Pröpper vormt het middenveld met Georginio Wijnaldum en Tonny Vilhena, de vervanger van de geschorste Kevin Strootman. Recordinternational Sneijder had drie dagen eerder in het Stade de France tegen Frankrijk een basisplaats, maar werd al in de rust gewisseld door bondscoach Dick Advocaat.

In vergelijking met die zo dramatisch verlopen wedstrijd tegen Frankrijk (4-0) is Kenny Tete ook nieuw in de basisploeg. Hij krijgt als rechtsback de voorkeur boven Timothy Fosu-Mensah, die tegen Les Bleus debuteerde in Oranje. Tete ontbrak toen omdat hij de dagen daarvoor amper had getraind vanwege knieklachten.



Het Nederlands elftal moet de Bulgaren verslaan om in de race te blijven voor een plek op het WK. Oranje zakte door de nederlaag in Saint-Denis naar de vierde plek in groep A. De achterstand op koploper Frankrijk groeide tot zes punten, maar gelukkig voor het Nederlands elftal verloor Zweden met 3-2 bij Bulgarije.