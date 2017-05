Ook Vilhena blijft langer bij Feyenoord

Eerder dit seizoen tekenden Kenneth Vermeer, Rick Karsdorp, Karim El Ahmadi, Sven van Beek en Bilal Basacikoglu al bij. In de Kuip rekenen ze er ook op dat Jens Toornstra zijn handtekening nog zal gaan zetten onder een nieuwe verbintenis.

Vilhena leek twee jaar geleden nog transfervrij de deur uit te lopen bij Feyenoord, maar mede gezien zijn privésituatie (zijn in oktober overleden moeder was toen al ernstig ziek) zag de middenvelder af van een buitenlands avontuur en bleef in Rotterdam.