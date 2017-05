Ook in Lagos bouwen Robben, Sneijder & co aan Oranjehistorie

In 2014 begon het onder Louis van Gaal. De toenmalige bondscoach wilde in aanloop naar het WK trainen in een regio met een vergelijkbaar klimaat als Rio de Janeiro, de standplaats van Oranje in Brazilië. Van Gaal had bovendien gevoelsmatig iets met de Algarve. Hij heeft er al jaren zijn tweede huis op een golfresort in Vale do Lobo. Na Van Gaal zette Danny Blind als bondscoach koers naar Lagos. Dat was toen Oranje een nieuwe start moest maken na het mislopen van het EK. En nu is bondscoach nummer 3, Dick Advocaat, hier op oefenkamp in een poging de vastgelopen kwalificatiereeks voor het WK in Rusland vlot te trekken. Althans, Oranje is in Lagos onder zijn regie, maar Dick zelf zit nog in Turkije, waar hij nog tot 4 juni competitieverplichtingen bij Fenerbahçe heeft.